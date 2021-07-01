Компания «Т Плюс» приступила к реконструкции третьего участка тепловой сети в районе улицы Егорова во Владимире.

Компания «Т Плюс» приступила к реконструкции третьего участка тепловой сети в районе улицы Егорова во Владимире.Стоимость работ составит 11,7 миллионов рублей. Два предыдущих участка по этой улице были переложены в 2019-2020 годах.На месте старых труб появятся современные, в пенополиуретановой изоляции с системой дистанционного контроля, которая позволит следить за их состоянием и оперативно получать данные о возможных неисправностях на сетях.Во время ремонтных работ будет отключаться горячее водоснабжение, но только на время технологических переключений, обещает пресс-служба «Т-плюс», при этом срок ограничения составит не более 2 дней. После завершения реконструкции специалисты подрядной организации выполнят благоустройство территории: уложат порядка 1 244 м² дорог и около 332 м2 тротуаров, а также 6 348 м² газонов.На сегодняшний день работы по обновлению теплосетей во Владимире проводятся еще на 20 участках. Один объект по ул. Мира сдан в конце мая, еще 3 будут завершены в ближайшие две недели.