Подозреваемые арестованы и заключены под стражу.

Во Владимире у двух наркоторговцев изъяли более одного килограмма марихуаны.«38-летний житель Владимирской области и его подельник из Подмосковья подозреваются в сбыте наркотиков на территории региона. Они выращивали коноплю в теплице, оборудованной в дачном доме. У фигурантов изъяты кусты растения, оборудование с капельным поливом и высушенная марихуана, которая была расфасована для распространения через закладки», - пояснили в линейном отделе МВД России на транспорте.В автомобиле и на съёмной квартире полиция нашла 83 свертка и 53 полимерных пакетика.По факту незаконного производства и сбыта запрещённых веществ возбуждено уголовное дело. Подозреваемые арестованы и заключены под стражу.