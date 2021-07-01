Сразу четыре автомобиля столкнулись во Владимире. Столкновение случилось в ночь с 30 июня на 1 июля рядом с Домом Культуры Молодёжи. Как сообщают полицейские, виновником происшествия стал

Сразу четыре автомобиля столкнулись во Владимире. Столкновение случилось в ночь с 30 июня на 1 июля рядом с Домом Культуры Молодёжи. Как сообщают полицейские, виновником происшествия стал водитель «Газели» 95-го года рождения. Он не справился с управлением и столкнулся с припаркованным автомобилем марки «Хёндэ Солярис», который, в свою очередь, от удара отбросило на «Opel Astra».