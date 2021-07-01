Новая работа называется «Street art vs Buff».

Во Владимире художник вновь разрисовал трансформаторные будки на пересечении улиц Мира и Полины Осипенко. На этот раз рисунок выполнен в стиле игры «Дикий Бандит» для «Dendy».Напомним, что в августе 2020 одну из будок он, но уже в апреле 2021 стараниями коммунальщиков изображение закрасили. Официальная причина – реклама наркотиков, которая была нанесена поверх творения Мишкина.Новая работа называется «Street art vs Buff». Buff — это субкультурный термин, обозначающий уничтожение граффити представителями коммунальных служб.«Проблема с закрашиванием рисунков на улице коммунальными службами не нова. Серость стен всё чаще преобладает над другими цветами поглощает разные рисунки от уличных художников. Наш город, как и многие другие мало развит в таком направлении как стрит-арт. Любой новый рисунок в городе сразу попадает в СМИ и различные паблики, вызывает разные, но в основном положительные эмоции у жителей. Люди давно готовы встретить новые краски и воспринимать идеи художников рисующих на стенах. Это уже часть нашей жизни и пора это принять», - отметил автор в соцсетях.Он добавил, что за новую работу не стоит переживать. Рисунок вписался в рамки феста .