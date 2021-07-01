В июне специалисты «ЭнергосбыТ Плюс» во Владимире провели ряд отключений поставки горячей воды юридическим лицам. Общая задолженность организаций превысила 10,02 млн рублей. По информации ..

В июне специалисты «ЭнергосбыТ Плюс» во Владимире провели ряд отключений поставки горячей воды юридическим лицам. Общая задолженность организаций превысила 10,02 млн рублей.По информации пресс-службы компании, за первый летний месяц 164 предприятия получили предупреждения об ограничительных мерах. Клиентам, оплатившим услуги, поставка ресурса была возобновлена. На 1 июля день без горячего водоснабжения остаются восемь предприятий. В отношении других неплательщиков в ближайшее время будет введён режим ограничения.В «ЭнергосбыТ Плюс» напоминают, что отключение возможно в случае неуплаты за один и более платежей по договору. Потребителю направляется предупреждение о возможных санкциях и устанавливается срок до следующего периода платежа. Если долг не оплачен, то коммунальщики уведомляют клиента об ограничении или отключении тепловой энергии. Проводится частичное самостоятельное ограничение. Через пять дней специалисты ресурсоснабжающей организации производят полное отключение: вентили перекрываются, опломбировываются и составляется соответствующей акт. Подача ресурса возобновляется только после погашения задолженности или заключения соглашение о реструктуризации долга.Владимирский филиал предупреждает, что должники рискуют остаться без тепла в предстоящий осенне-зимний период, так как отсутствие задолженности является обязательным условием для выдачи документа о готовности к отопительному сезону и подачи энергоресурсов.