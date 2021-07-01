Уже расчищена территория под линией «Владимирская – Цветмет

Во Владимирской области специалисты «Россети ФСК ЕЭС» начали расчистку трасс линий электропередач от растительности. Планируется убрать кустарники и деревья под 22 ЛЭП классов напряжения 500 и 220 кВ общей площадью 2,4 тысячи га.«Уже расчищена территория под линией «Владимирская – Цветмет», питающей Кольчугино. Идут работы на участках «Костромская ГРЭС – Владимирская», «Владимирская – Радуга Южная», «Владимирская ТЭЦ-2 – Заря», «Нижегородская ГРЭС – Вязники». До октября планируется расчистить трассы снабжающие электроэнергией Владимир, Александров, Ковров, Вязники, Гусь-Хрустальный, а также линиях связывающих Владимирскую область с энергосистемами Московской, Ивановской и Нижегородской областей», - пояснили в пресс-службе Белого дома.Удаление производится при помощи ручных пил и кусторезов, а также с применением мульчеров.