В ходе проведенных прокуратурой города Владимира проверок выявлено 29 лиц, имеющих водительские удостоверения на право управления транспортными средствами при наличии медицинских противопоказаний.

В ходе проведенных прокуратурой города Владимира проверок выявлено 29 лиц, имеющих водительские удостоверения на право управления транспортными средствами при наличии медицинских противопоказаний.Установлено, что они поставлены на учет в наркологическом и психоневрологическом диспансерах в связи с наличием у них диагнозов, связанных с расстройствами психики, алкоголизмом и наркоманией. Данные заболевания являются медицинскими противопоказаниями к управлению транспортными средствами, создают угрозу жизни и здоровью граждан, безопасности дорожного движения.В этой связи прокуратурой в районные суды города Владимира направлены административные исковые заявления о прекращении действия водительских удостоверений, выданных указанным лицам, сообщила пресс-служба облпрокуратуры..К настоящему времени 13 из них удовлетворено, остальные находятся на рассмотрении.Фото