Повышение тарифов прокомментировала Вестям директор департамента цен и тарифов Мария Новоселова:

Повышение тарифов прокомментировала "Вестям" директор департамента цен и тарифов Мария Новоселова:- С 1 июля в регионе средний рост тарифов составит утвержденные 3, 4 процента. Кроме среднего роста Правительство РФ определяет максимальное отклонение от этой величины. Которое допустимо по муниципальному образованию. Вот для Владимирской области это 2 процента. Что это означает? Что для отдельных (я повторяю, для отдельных) граждан коммунальный платеж может повыситься не более чем на 3, 4 плюс 2 процента. Это 5, 4 процента.Напомним, что в ФАС сообщили, что проконтролируют соблюдение допустимой индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги, , пишет . «ФАС обеспечит в регионах контроль за соблюдением предельных индексов изменения размера платы за ЖКУ с 1 июля. При допустимом среднем росте в 4%, фактический размер индексации составит 3,3%», — говорится в сообщении ведомства.Фото