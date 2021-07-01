В адрес Управления Россельхознадзора по Владимирской области из ФГБУ «ЦНМВЛ» поступили протоколы испытаний почвенных образцов с показателями загрязнения медью земельного участка сельскохозяйственного назначения, расположенного вблизи д. Машково Александровского района.

В адрес Управления Россельхознадзора по Владимирской области из ФГБУ «ЦНМВЛ» поступили протоколы испытаний почвенных образцов с показателями загрязнения медью земельного участка сельскохозяйственного назначения, расположенного вблизи д. Машково Александровского района.Так, в апреле 2020 года сотрудником ведомства по обращению инициативной группы «Народный патруль» (г. Александров) был проведен рейдовый осмотр земельного участка сельскохозяйственного назначения, граничащего с полигоном твердых бытовых отходов (Александровская городская свалка ТБО). При осмотре земельного участка вдоль восточной и юго-восточной границы на площади примерно 0,9 га было обнаружено подтопление и захламление земель отходами производства и потребления с полигона ТБОю При этом водоотводная канава переполнена стекающими с полигона дождевыми, талыми и другими стоками с частью отходов, которые растекаются вдоль восточной и юго-восточной границы участка, вызывая подтопление, заболачивание и захламление земель сельскохозяйственного назначения.На данном земельном участке государственным инспектором были отобраны образцы почвы в количестве 8 штук с площади 0,9 га и направлены в аккредитованную испытательную лабораторию ФГБУ «ЦНМВЛ» для проведения химико-токсикологических исследований. По результатам исследований в каждом почвенном образце обнаружено превышение норматива тяжелых металлов, а именно: подвижной формы меди от 3% до 61%, что свидетельствует о невыполнении предприятием, эксплуатирующим вышеуказанный объект размещения отходов, обязательных мероприятий по защите земель и охране почв.По результатам проведенного в июне–июле 2020 года административного расследования было установлено, что общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Экоресурс", являющееся субарендатором земельного участка, на котором расположен полигон ТБО, в результате своей хозяйственной деятельности допустило загрязнение части земельного участка сельскохозяйственного назначения, смежного с полигоном, сообщила пресс-служба Россельхознадзора.По данному факту нарушения земельного законодательства должностным лицом ведомства в сентябре 2020 года вынесено постановление, согласно которому ООО "Экоресурс" признано виновным в совершении административного правонарушения, с назначением наказания в виде взыскания денежного штрафа в размере 40 000 рублей.Кроме того, в адрес юридического лица внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.Не согласившись, ООО "Экоресурс" в октябре 2020 года обратилось с жалобой в Арбитражный суд Владимирской области с заявлением о признании незаконным и отмене постановления Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Владимирской области. 6 мая 2021 года в адрес Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям поступило Решение Арбитражного суда, в котором требования ведомства были признаны законными и обоснованнымиНе согласившись с решением суда, ООО "Экоресурс" 12.05.2021 вновь подало апелляционную жалобу в Первый арбитражный апелляционный суд. Апелляционная инстанция с доводами Общества не согласилась и по результатам рассмотрения жалобы 16.06.202125 июня 2021 года административный штраф Обществом оплачен в полном объёме.Кроме того в адрес ООО "Экоресурс" направлена досудебная претензия о возмещении ущерба, причиненный почве как объекту охраны окружающей среды в размере 5,4 млн рублей. Взысканные и необходимости проведения работ по рекультивации нарушенных земель сельскохозяйственного назначения.