Программа разработана с учетом эпидемической ситуации. Расширенная диспансеризация начнется во всех регионах России с 1 июля, несмотря на сложности с коронавирусной инфекцией в отдельных субъектах страны.

С 1 июля 2021 года в объем диспансеризации будут включены дополнительные методы обследования, направленные на оценку состояния здоровья лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию,Пациенты смогут пройти целый комплекс обследований, чтобы своевременно выявить возможные осложнения. Углублённая диспансеризация будет проходить в два этапа. Первый из них включает семь исследований - это общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом, тест с шестиминутной ходьбой, спирометрия, рентген грудной клетки, приём терапевта.Для граждан, переболевших коронавирусом, к этому списку добавится анализ на определение концентрации D-димера в крови, помогающий выявлять признаки тромбообразования. Все обследования можно будет пройти за один день. По результатам врачи определят риски и признаки развития хронических заболеваний и при необходимости направят пациента на второй этап, который будет включать ещё три обследования – эхокардиографию, КТ лёгких и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей. Если по результатам диспансеризации у пациента выявят хронические заболевания или риски их возникновения, то ему будет оказано необходимое лечение и назначена медицинская реабилитация.В первую очередь на диспансеризацию пригласят тех, кто перенёс коронавирус в средней или тяжелой форме - им позвонят из поликлиники, к которой они прикреплены. Также оповещение может прийти по смс, электронной почте или в личный кабинет на портале госуслуг.Департаментом здравоохранения региона 33 также опубликован перечень медицинских организаций, осуществляющих проведение диспансеризации и профилактические медицинские осмотры взрослого населения:1. Городская клиническая больница № 5 г. Владимира – по будням с 8.00 до 18.00, по субботам – с 8.00 до 17.00.2. Городская больница № 2 г. Владимира – по будням с 8.00 до 18.00, по субботам – с 9.00 до 13.00.3. Городская больница № 4 г. Владимира – по будням с 8.00 до 16.00 (кабинеты медицинской профилактики); с 16.00 до 19.00 (кабинеты участковых врачей-терапевтов); по субботам – с 8.00 до 12.00.4. Городская больница № 6 г. Владимира – по будням с 16.00 до 18.00, по субботам – с 8.00 до 12.00.5. Городская поликлиника № 1 г. Владимира – по будням с 8.00 до 19.00, по субботам – с 8.30 до 12.00 (кабинет медицинской профилактики).6. Городская поликлиника № 2 г. Владимира – с понедельника по вторник с 8.00 до 19.00, по субботам – с 8.00 до 16.00.7. Городская больница № 7 г. Владимира – по будням с 8.00 до 14.00 (диспансеризация в вечернее время и по субботам временно не проводится).8. Городская больница ЗАТО г. Радужный Владимирской области – по средам с 15.00 до 19.00, по субботам – с 8.00 до 11.00.9. Александровская районная больница – по будням с 8.00 до 18.00 (все структурные подразделения), по субботам – с 8.00 до 14.00 (амбулаторно-поликлиническое отделение на ул. Восстания 1905 года, 9).10. Отделенческая поликлиника на станции Александров ОАО «Российские железные дороги» – по вторникам, средам и четвергам с 8.00 до 17.45, в каждую третью субботу месяца – с 8.00 до 12.00.11. Вязниковская районная больница – по будням 9, 17, 25 июля, 2, 5, 13, 21, 29 августа, 6, 9, 17, 25 сентября – с 16.00 до 18.00; по субботам 6, 20 июля, 3, 17 августа, 7, 21 сентября – с 8.00 до 12.00.12. Гороховецкая центральная районная больница – по будням в вечернее время с 15.00 до 17.00, по субботам – с 08.00 до 11.00.13. Гусь-Хрустальная городская больница – по будням с 7.30 до 18.30, по субботам – с 7.30 до 17.00 (поликлиника №1); по будням с 7.30 до 16.00, по субботам – с 8.00 до 12.00 (отделение медицинской профилактики).14. Уршельская районная больница – по будням с 8.00 до 18.00, по субботам – с 8.00 до 13.00.15. Золотковская районная больница – по понедельникам, средам и пятницам с 19.00 до 20.00, по субботам – с 10.00 до 13.00. Клинико-диагностическая лаборатория работает ежедневно с 8.00 до 14.00.16. Курловская районная больница – диспансеризация в вечернее время и по субботам временно не проводится.17. Мезиновская амбулатория – по будням с 17.00 до 19.00, по субботам – с 9.30 до 12.30.18. Камешковская центральная районная больница – по будням с 17.00 до 18.00, по субботам – 10.00 до 11.00 (участковый врач-терапевт).19. Киржачская районная больница – диспансеризация в вечернее время и по субботам временно не проводится.20. Центральная городская больница г. Коврова – по будням с 14.00 до 19.00, по субботам – с 8.30 до 13.00.21. Ковровская многопрофильная городская больница № 1 – по будням с 8.00 до 19.00, по субботам – с 8.00 до 14.00.22. Ковровская городская больница № 2 – по будням с 16.00 до 19.00 (поликлиники для взрослых №№ 2,3,4), по субботам – с 8.00 до 16.00 (поликлиники для взрослых №№ 2,3,4).23. Ковровская районная больница – по будням с 8.00 до 18.00 (поликлиника); с 8.00 до 12.00 (амбулатории и ФАПы); с 9.00 до 11.00 (поликлиника пос. Мелехово), по субботам – с 8.00 до 12.00. Запланирован доврачебный прием в рамках первого этапа диспансеризации в поликлинике пос. Мелехово по понедельникам – с 16.00 до 18.00, в остальные дни (кроме субботы) – с 8.00 до 10.00.24. Кольчугинская центральная районная больница – по будням с 8.00 до 16.00, по субботам – с 8.00 до 11.00.25. Меленковская центральная районная больница – по понедельникам с 15.00 до 18.00, по вторникам с 15.00 до 17.00, по средам с 15.00 до 18.00, по четвергам с 15.00 до 17.00, по пятницам с 15.00 до 18.00, по субботам с 8.00 до 14.00.26. Муромская городская больница № 1 – по будням с 8.00 до 19.00, по субботам – с 8.00 до 14.00.27. Муромская городская больница № 2 – по будням с 18.00 до 19.00, по субботам – с 8.00 до 12.00.28. Муромская городская больница № 3 – по будням в вечернее время с 17.00 до 19.00, по субботам – с 8.00 до 13.00.29. Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Муром» – по будням с 8.00 до 19.00, по субботам – с 8.00 до 13.00.30. Петушинская районная больница – по средам с 16.00 до 19.00 (поликлиника районной больницы); по четвергам – с 16.00 до 19.00 (Пекшинская амбулатория). Диспансеризация по субботам временно не проводится.31. Клиника «Вольгинская» медицинского центра «Решма» ФМБА России (пос. Вольгинский, Петушинский район) – по будням с 8.00 до 17.00, по субботам диспансеризация временно не проводится.32. Селивановская центральная районная больница – информация о графике диспансеризации будет сообщена дополнительно.33. Собинская районная больница – по будням с 8.00 до 16.00 (поликлиники Собинки, Лакинска, пос. Ставрово), по субботам – с 8.00 до 14.00 (поликлиника в г. Собинка).34. Судогодская центральная районная больница – диспансеризация в поликлиниках, амбулаториях и ФАПах по будням с 8.00 до 17.00, по субботам – с 8.00 до 12.00.35. Суздальская районная больница – по будням с 14.00 до 18.00, по субботам – с 8.00 до 13.00.36. Юрьев-Польская центральная районная больница – по будням с 15.00 до 19.00, по субботам – с 12.00 до 16.00.37. ООО «Эльче», г. Гусь-Хрустальный – по будням с 17.00 до 19.00, по субботам – с 8.00 до 11.00.Фото