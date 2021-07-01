Речь идёт о пациентах, не имеющих на догоспитальном этапе симптомов ОРВИ, пневмонии и Covid-19. Эти случаи не подлежат оплате за счёт средств обязательного медицинского страхования.

Речь идёт о пациентах, не имеющих на догоспитальном этапе симптомов ОРВИ, пневмонии и Covid-19. Эти случаи не подлежат оплате за счёт средств обязательного медицинского страхования.Для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции принято решение100 млн рублей из областного бюджета государственным учреждениям здравоохранения, оказывающим специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в условиях неблагоприятной эпидситуации на проведение ПЦР-диагностики пациентов перед плановой госпитализацией.Фото