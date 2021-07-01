Ближайшее мероприятие состоится 9 июля во Владимире.

Во Владимирской области многодетные родители могут получить бесплатную консультацию юриста.Уже четвёртый год в регионе реализуется проект «Семейный юрист». Автор проекта, председатель регионального отделения Российского детского фонда Елена Афанасьева и юрист Элеонора Бакалдина уже провели личные приёмы в Киржаче, Гороховце, Камешково и Красной Горбатке.Семьям помогают с получением пособий от государства, разделом имущества и выплатой алиментов при разводе мам и пап, составляют исковые заявления в суд, жалобы в прокуратуру.Ежемесячно в районах проводится «Школа правовых знаний» с приглашением представителей местных властей, соцзащиты и службы занятости. Их консультации во время таких встреч помогают многодетным избегать очередей к специалистам и получать ответы на самые животрепещущие вопросы.Ближайшее мероприятие состоится 9 июля во Владимире по адресу: улица Луначарского, дом №3, кабинет 113. Телефоны для предварительной записи: 8-(904)651-74-60 и 8-(4922)35-52-80.