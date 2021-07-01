Ход и результаты следствия находятся на контроле прокуроров.
В охотхозяйстве «Деминское» 14 июня браконьер застрелил лося.
По результатам проверки, проведённой Ковровской прокуратурой, возбуждено уголовное дело по статье о незаконной охоте с причинением крупного ущерба.
«Материальный ущерб, причинённый фауне, оценён в 240 тысяч рублей», - пояснили в надзорном ведомстве.
Охотнику грозит штраф до 1 млн рублей, либо в размере заработной платы за 3-5 последних лет, а также до 5 лет колонии.
Ход и результаты следствия находятся на контроле прокуроров.