УФСБ России по Владимирской области, во взаимодействии с ОСБ УФСИН по Владимирской области, выявлена и задокументирована противоправная деятельность заместителя начальника ФКУ Т-1 УФСИН России по Владимирской области, 1982г.р., причастного к злоупотреблению служебными полномочиями.

УФСБ России по Владимирской области, во взаимодействии с ОСБ УФСИН по Владимирской области, выявлена и задокументирована противоправная деятельность заместителя начальника ФКУ Т-1 УФСИН России по Владимирской области, 1982г.р., причастного к злоупотреблению служебными полномочиями.Установлено, что в сентябре 2020 года между ФКУ Т-1 УФСИН России по Владимирской области и одной из строительных коммерческих структур (далее – контрагент, подрядчик) был заключен государственный контракт на выполнение работ по замене внутренних и наружных сетей отопления, горячего и холодного водоснабжения в указанном исправительном учреждении, сообщила пресс-служба УФСБ по Владимирской области.После заключения контракта, фигурант, действуя в интересах контрагента, использовал свои служебные полномочия, обеспечив выполнение части предусмотренных государственным контрактом работ силами осужденных. В частности, обвиняемый, осознавая, что подрядчик не успевает завершить предусмотренные по договору работы и опасаясь привлечения к дисциплинарной ответственности за срыв сроков выполнения контракта, дал указание осужденным выполнить необходимый объем работ без официального их трудоустройства и начисления заработной платы.На основании переданных материалов ОРД, в июне 2021г. СО по Петушинскому району СУ СК России по Владимирской области в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.285 УК России.Фото