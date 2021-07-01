Спикер Госдумы Вячеслав Володин находится с рабочим визитом в Душанбе. Председатель ГД провел заседание Парламентской Ассамблеи ОДКБ, а также встретился с президентом и главой парламента Таджикистана Эмомали Рахмоном и Рустами Эмомали.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин находится с рабочим визитом в Душанбе. Председатель ГД провел заседание Парламентской Ассамблеи ОДКБ, а также встретился с президентом и главой парламента Таджикистана Эмомали Рахмоном и Рустами Эмомали.Володин и Рахмон обсудили перспективы отношений двух стран. Спикер ГД отметил, что парламенты России и Таджикистана делают многое для законодательного обеспечения принятых главами государств решений.Также Володин и Рахмон обсудили роль Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Парламентской Ассамблеи ОДКБ в решении вопросов безопасности стран-участниц. Кроме того, на повестке дня стояли вопросы формирования единого списка террористических организаций.В Душанбе спикер ГД также провел встречу с главой Маджлиси милли Маджлиси Оли (парламента) Таджикистана Рустами Эмомали. Они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и развития отношений России и Таджикистана.Володин предложил создать межпарламентскую комиссию высокого уровня. Она позволит активизировать сотрудничество и обеспечить выполнение решений глав государств на законодательном уровне.«Нам надо искать новые формы сотрудничества, которые бы сделали его более эффективным. Было бы правильно обсудить вопрос создания комиссии высокого уровня», — отметил председатель ГД.Профильные комитеты двух стран могли бы наполнить повестку своей работы содержанием для решения конкретных вопросов, пояснил Володин.Глава парламента Таджикистана назвал Россию стратегическим партнером республики. Законодательные органы двух стран тесно взаимодействуют на площадках других организаций, сказал он. Политик выразил уверенность, что визит спикера ГД придаст новый импульс развитию отношений двух стран.Также в ходе рабочего визита спикер Госдумы встретился со своим афганским коллегой Миром Рахманом Рахмани. Они обсудили вопросы межпарламентского взаимодействия.Володин и Рахмани обсудили ситуацию в Афганистане. Совет ПА ОДКБ призвал политические силы республики к примирению.