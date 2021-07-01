Во Владимирской области поздравляют спортсмена Федерации бильярдного спорта Владимирской области из Коврова Антона Виноградова с серебряной медалью на Первенстве России Динамичная пирамида среди юниоров с 16 до 21 года в г. Нижний Новгород.

Во Владимирской области поздравляют спортсмена Федерации бильярдного спорта Владимирской области из Коврова Антона Виноградова с серебряной медалью на Первенстве России "Динамичная пирамида" среди юниоров с 16 до 21 года в г. Нижний Новгород.Четвертые соревнования в этом году - четвёртая медаль спортсменов Федерации бильярдного спорта Владимирской области.Всего в Первенстве приняло участие 65 спортсменов из 22 регионов России