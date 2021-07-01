Это двор на Комиссарова 28, утром как ни странно пуст. Ни одной мамочки с ребенком, местные говорят – не место отдыха, а страха. Открытая для всех эта площадка – даже опаснее, чем стройка.

Это двор на Комиссарова 28, утром как ни странно пуст. Ни одной мамочки с ребенком, местные говорят – не место отдыха, а страха. Открытая для всех эта площадка – даже опаснее, чем стройка. Здесь элементарно найти обо что ударится и споткнуться, например, всерьез поцарапаться о гвозди, торчащие из этой горки, которая сгнила еще несколько лет