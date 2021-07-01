Сумма причиненного собственнику ущерба превысила 57 000 рублей.

В конце ноября прошлого года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Муромский» обратился индивидуальный предприниматель, сообщивший, что из его павильона, расположенного в одном из торговых центров города Мурома, похищены шесть мобильных телефонов. Сумма ущерба, причиненного собственнику, превысила 57 000 рублей.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговой точке. В результате проделанной работы было установлено, что к хищению может быть причастен ранее судимый за имущественные преступления 34-летний житель Муромского района.Подозреваемый был задержан на территории соседнего региона.Мужчина сознался в содеянном, пояснив, что проник в павильон вечером, сорвав замок. Похищенные телефоны он позже реализовал.Следственным отделом МО МВД России «Муромский» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (кража).Фигурант заключен под стражу.