Жители деревни Богданцево, Судогодского района боятся выходить из домов из-за кабанов, оккупировавших деревню. Откуда появились дикие животные и чем они опасны - расскажет Константин Миронов.

Жители деревни Богданцево, Судогодского района боятся выходить из домов из-за кабанов, оккупировавших деревню. Откуда появились дикие животные и чем они опасны - расскажет Константин Миронов.- Давай иди на съемки! Во! Этот маленький.. аплодисменты..юПохоже , звезда не в духе . Или кабанчик уже сыт. Благо , в качестве кормушки - огороды жителей Богданцева.- Я пошел клубнику собирать, где-то через полчаса наверное. Задом стою - слышу хрюкают! А они уже стоят тут уже.Впервые животных заметили 17 июня в лесу. Но умиление длилось недолго. Уже через несколько дней кабаны, что называется, перешли все границы.Ирина Коваль, жительница деревни:- Они лежали видимо под деревом. Они вышли и двигались на нас. Хорошо, что на противоположной стороне улицы была открыта калитка и мы просто успели туда забежать! У нас ребёнок три года! Что нам делать?! Никто никаких мер не предпринимает!Ситуация начала повторятся практически ежедневно. Несколько групп молодых подсвинков во главе с секачом быстро освоились в деревне , и похоже , почувствовали себя ее хозяевами.Владимир Удов, житель деревни:- Они людей не боятся. Они на меня бросились в лесу, поперли на меня буром. Хоть на дерево бросайся. Не на дерево, я медленно, медленно отходил пока они от меня не отстали. Я им показался видимо не интересным.В поисках еды кабанов не останавливают никакие заборы. Многие жители уже остались без урожая. Они отправили заявления в администрацию Судогодского района, но ответа или каких-то действенных мер пока нет. Как справиться с незваными гостями, люди не знают.Николай Пащенко, житель деревни:- Вчерашний день встаю - всё перекопано, вес огород. я не знаю как я буду жить зимой, если администрация не будет с ними бороться. Будем какие-то рычаги воздействия искать, выдумывать.Специалисты заявляют, что эти животные скорее всего выращены в охотничьем хозяйстве и попросту выбрались из неволи. Полностью дикое животное будет избегать человека. Но при встрече может оказаться чрезвычайно опасным.Руслан Жуков, старший преподаватель института биологии ВлГУ:- Возможно эти кабаны сбежали с какого-то охотхозяйста. Но в целом - это не нормально. Потому что кабаны являются ночными и сумрачными животными и ведут скрытный образ жизни. обычно человеку они на глаза стараются не попадаться.Пока в охотинспекции области ситуацию не комментируют. В местном охотхозяйстве на звонки не отвечают. Как сделать так , чтобы и кабаны остались сыты , и оставшийся урожай целым, неясно.Константин Миронов Илья Хлудов. Вести – Владимир.