30 июня в Патриаршем саду 162 выпускника получили золотые медали и благодарности от главы города Андрея Шохина и заместителя председателя Совета народных депутатов Ларисы Пышониной. Всего

30 июня в Патриаршем саду 162 выпускника получили золотые медали и благодарности от главы города Андрея Шохина и заместителя председателя Совета народных депутатов Ларисы Пышониной. Всего в этом году во Владимире школу окончили более полутора тысячи учеников. В ежегодной церемонии вручения медалей «За особые успехи в учении» приняли участие медалисты, руководители общеобразовательных учреждений, педагоги и