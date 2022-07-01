Здоровье 50-летнего Андрея Малахова в последнее время внушало беспокойство многим его поклонникам.

Здоровье 50-летнего Андрея Малахова в последнее время внушало беспокойство многим его поклонникам.Фанаты звезды российского телевидения забили тревогу после того, как во внешности мужчины произошли некоторые изменения. Еще несколько месяцев назад телезрителям показалось, что Андрей Малахов поправился, а лицо его опухло, после же шоумена и вовсе заподозрили в ношении парика – все это породило слухи о болезни.К счастью, эти слухи так и не получили подтверждения. А на днях Андрей Малахов и вовсе удивил народ цветущим видом. Моложавый и подтянутый телеведущий явился перед публикой на вечеринке в честь 10-летия сына Филиппа Киркорова."Боже, что с ним стало?" – так и хотелось воскликнуть фанатам, посмотревшим на преобразившегося красавца Малахова. Возможно, свою роль сыграли оздоровительные процедуры, которые шоумен прошел в элитном санатории в Азербайджане. Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что в оздоровительном центре телеведущий скинул около десяти килограммов лишнего веса.Как пишет телеграм-канал "Неопра, блин!", опубликовавший цветущего Малахова среди других гостей Киркорова, праздник поп-короля получился действительно масштабным. Телеведущий вместе со множеством других звезд отлично провел время. Для именинника и его гостей была организована вечеринка в футбольном стиле, эффектное фаер-шоу на флайбордах и великолепный салют.