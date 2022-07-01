Проезд в электричке стал бесплатным для детей до 7 лет (включительно) во Владимирской области с 22 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД. До этого дня правом бесплатного проезда могли

Проезд в электричке стал бесплатным для детей до 7 лет (включительно) во Владимирской области с 22 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД. До этого дня правом бесплатного проезда могли пользоваться только дети до 5 лет, однако в устав были внесены соответствующие изменения. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!