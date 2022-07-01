Об этом сообщает СК Владимирской области.

Во Владимирской области осужден мужчина за сексуальное насилие над ребенком. Об этом сообщает СК Владимирской области.Следствие выявило, что Дмитрий Копылов на протяжении нескольких лет совершал преступления сексуального характера в отношении малолетних. Им были сделаны фото и видео материалы порнографического содержания с участием ребенка.В сентябре 2020 года виновный подделал регистрационный знак автомобиля, чтобы похитить первоклассника и удерживать его в подвале своего дома. Сексуальное насилие продолжалось до ноября того же года.Насильника посадили в тюрьму на 19 лет и 11 месяцев.