Несостоявшийся суд и первая встреча с врио губернатора Александром Авдеевым. Эти события дольщики ЖК «Дуброва Парк-2» обсудили на очередном собрании. Люди определили план дальнейшей битвы

Несостоявшийся суд и первая встреча с врио губернатора Александром Авдеевым. Эти события дольщики ЖК «Дуброва Парк-2» обсудили на очередном собрании. Люди определили план дальнейшей битвы за собственные квартиры. Они по-прежнему ждут помощи от властей. И считают, что чиновники их не слышат. Напомним, дольщики разделились на два лагеря – тех, кто хочет получить квартиры, и тех,