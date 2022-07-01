Сыну Филиппа Киркорова Мартину 29 июня исполнилось 10 лет.

Сыну Филиппа Киркорова Мартину 29 июня исполнилось 10 лет.В честь первого юбилея наследника поп-король российской эстрады устроил грандиозный праздник, на который пригласил множество звездных гостей. Среди желающих поздравить именинника были замечены Иосиф Пригожин, Валерия, Лариса Долина, Яна Рудковская, Андрей Малахов и многие другие. Звездная тусовка получилась по-настоящему веселой и шумной. Любвеобильный Филипп Киркоров изо всех сил постарался порадовать сына и уделить внимание всем гостям.В своем микроблоге король российской эстрады поделился яркими моментами праздника, коих было большое множество. Один из них даже носил несколько провокационный характер. Судя по видео в соцсетях Киркорова, в разгар вечеринки сына он неожиданно уединился с бородатым красавцем – очевидно, одним из своих гостей.Довольные мужчины встали у воды, наслаждаясь видами. Пока сам Киркоров приговаривал, как все красиво, его брутальный спутник стал угощать артиста черешней. После этого бородатый красавец и вовсе предложил поп-королю покормить его самого сладкими ягодами. На этом моменте занятное видео прервалось. Стоит отметить, что все этой действо сопровождалось на видео словами поздравления Мартину.Ранее "Дни.ру" писали о том, как разодранного в кровь Филиппа Киркорова .