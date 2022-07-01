Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области.

На Октябрьском проспекте сотрудники МЧС эвакуировали 40 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области.Утром 1 июля спасательная служба получила сообщение о возгорании в административном здании. На месте происшествия наблюдалось задымление. Пожарные разделились на две группы для тушения огня и эвакуации людей.Сотрудники спасательной организации потушили пожар на площади пяти квадратных метров. Среди 40 эвакуированных человек пострадавших и погибших нет.