Один из участков автодороги заработает уже в этом году.

Одним из важнейших итогов визита Председателя Правительства Михаила Мишустина во Владимирскую область, стало выделение дополнительных средств на строительство трассы М-12. 28 млрд рублей, выделенных их федерального бюджета, помогут досрочно ввести в эксплуатацию сразу несколько участков дороги.В скором времени жители нескольких регионов нашей страны смогут насладиться быстрой ездой по новой автотрассе.Участок дороги, который будет пролегать по территориям Московской и Владимирской областей, заработает в пробном режиме под занавес этого года. Его протяжённость составит 49 км.Уникальность трассы М-12 заключается в том, что она позволит проехать без единого светофора более 2 тыс. километров от Северной Столицы до Екатеринбурга.- Немаловажно, что М -12 значительно разгрузит М-7. А время езды от столицы до Владимира сократится в два раза. Вообще, я бы назвал М-12 трассой века и развития регионов, через которые она будет проходить. Потому, что это не только скорость автосообщений, но и перевозки, доставки грузов, увеличение пассажиропотока! Это движение и развитие экономики, - прокомментировал депутат Государственной Думы Игорь Игошин.