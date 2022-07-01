В программе мероприятия два концерта.

Во Владимирской области вновь состоится фестиваль Дениса Мацуева «ALMA MATER: «Новые Имена» в Суздале». Он пройдёт 2 и 3 июля на площадке ГТК «Суздаль».В программе мероприятия два концерта. Вечером 2 июля в 19 часов на сцену выйдут Денис Мацуев, Владимирский Губернаторский симфонический оркестр под управлением Артёма Маркина. Прозвучит музыка Чайковского, Рахманинова, Пуччини, Шумана, Гульды, Легара и других известных композиторов.На следующий день в шатре ГТК в 18 часов выступят юные дарования Они исполнят произведения Пьяццоллы, Бенды, Сарасате, Алябьева, Поппера, Арбана.Впервые фестиваль «ALMA MATER» в Суздале прошёл в 2018 году.