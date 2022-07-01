Дану Борисову преждевременная смерть Юрия Шатунова повергла в настоящий шок.

Дану Борисову преждевременная смерть Юрия Шатунова повергла в настоящий шок.После трагической новости телеведущая в сердцах заявила о том, что здоровье солиста "Ласкового мая" подорвали судебные тяжбы с продюсером Андреем Разиным. Последний где-то услышал нелицеприятные слова Даны Борисовой и резко отреагировал на них."Неблагодарная наркоша. Будь ты проклята," – написал блондинке не на шутку разозлившийся продюсер.За свои слова Борисова серьезно схлопотала от Разина, но телеведущая считает, что продюсер погорячился, ведь они давно дружили. Дружба в понимании Борисовой предполагает право на выражение собственного мнения, а не только одну лесть.Знаменитость показала StarHit переписку с продюсером и призналась, что прежде она не раз вместе с дочерью отдыхала в гостинице Разина в Сочи. Один раз продюсер даже пустил ее в апартаменты Юрия Шатунова. При этом Разин всегда был очень любезен, жарил им яичницу на завтрак и подавал машину к аэропорту, за что Борисова была очень благодарна. Когда же случилась трагедия с Шатуновым, телеведущая не могла не высказать свое мнение. Она считает, что Разин действительно затравил артиста, запрещая ему исполнять песни, с которыми тот выступал почти всю жизнь.Стоит отметить, что мнение Даны Борисовой разделяют и многие поклонники Юрия Шатунова – ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как после смерти певца .