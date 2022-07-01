На июньском заседании ЗакСобрания области депутатам представили нового военного комиссара региона, 44-летнего Юрия Гусарова. Он приступил к исполнению обязанностей с 21 июня этого года.

На июньском заседании ЗакСобрания области депутатам представили нового военного комиссара региона, 44-летнего Юрия Гусарова. Он приступил к исполнению обязанностей с 21 июня этого года. Уроженец Ташкента, окончил Военный институт радиоэлектроники в Воронеже и военную академию связи в Петербурге. Участвовал в боевых действиях в Чечне. Юрий Гусаров командовал взводом, ротой, был начальником штаба отдельного батальона, командовал