Камешковский районный суд 1 июля признал 28-летнего Дмитрия Копылова виновным в в совершении 16 преступлений, включая похищение 7-летнего мальчика. Мужчину приговорили к 19 годам и 11 месяцам в

Камешковский районный суд 1 июля признал 28-летнего Дмитрия Копылова виновным в в совершении 16 преступлений, включая похищение 7-летнего мальчика. Мужчину приговорили к 19 годам и 11 месяцам в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 10 месяцев. Гособвинитель просил назначить Копылову наказание в виде 24,5 лет лишения свободы. Мужчину, обвиняемого в 62