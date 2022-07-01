После смерти Юрия Шатунова россияне активно обсуждают роль Андрея Разина в судьбе певца.

После смерти Юрия Шатунова россияне активно обсуждают роль Андрея Разина в судьбе певца.Некоторые безутешные поклонники уверены, что продюсер стал косвенной причиной столь ранней смерти солиста "Ласкового мая", мол Андрей Разин просто прикончил Юрия Шатунова бесконечными судебными тяжбами за права на песни. Вот сердце 48-летнего артиста и не выдержало постоянного стресса.Сам Разин не явился на похороны к Шатунову, хотя в соцсетях выразил свои соболезнования и даже напомнил, что покойный был ему кумом. Фанаты решили, что продюсер перебрался в США, откуда просто не успел прилететь на прощание с кумом и бывшим подопечным. Однако теперь выяснилось, что Разин прикупил заграничную недвижимость гораздо ближе.Как рассказал "КП" продюсер Андрей Тимофеев, он и сам думал, что Разин находится в США, но общий знакомый сообщил, что мужчина живет в Турции. По словам источника, продюсер приобрел апартаменты в турецкой Анталии, где и обосновался. Как известно, это всего в трех часах лета от Москвы, поэтому при желании Разин вполне мог бы успеть на похороны.Тимофеев прямо поинтересовался у Разина, почему тот не приехал, но ответа не получил. По мнению Тимофеева, продюсер "Ласкового мая" просто испугался хейта, ведь ему бы пришлось лицом к лицу встретиться с людьми, считающими, что именно он так или иначе прикончил любимца миллионов.Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как Андрея Разина .