Со 2 по 9 октября в Сочи пройдут игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт».

Со 2 по 9 октября в Сочи пройдут игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Такой формат соревнований — наглядное доказательство того, что никакие внешние невзгоды не способны сломать дух людей, преодолевших главные испытания в своей жизни и сумевших стать быстрее и сильнее многих. Стать настоящими героями и чемпионами.Это весной наших спортсменов лишили шанса проявить себя, но они смогли выдержать этот удар и приехали в Ханты-Мансийск, где прошли первые паралимпийские игры «Мы вместе. Спорт».Интерес к играм проявили и зарубежные команды. На сегодняшний день в летних играх в Сочи планируют принять участие более 850 спортсменов, в том числе 150 из них — представители Белоруссии, Армении и Туркменистана. Конечно, идет взаимодействие по организации участия спортсменов из других стран – ШОС, БРИКС и СНГ, — рассказал о соревнованиях Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства РФ.Есть надежда, что Владимирскую область на играх будет представлять Елизавета Чернышева. Об этом в прямом эфире телеканалу Губерния заявил Директор департамента физической культуры и спорта Владимирской области Алексей Сипач:- Кого допустят по регламенту – мы пока с уверенностью сказать не можем. В спортивную программу войдут девять видов спорта: легкая атлетика, плавание, настольный теннис, стрельба из лука, паратхэквондо, фехтование на колясках, футбол лиц с заболеванием церебральным параличом, а также шашки и шахматы. Знаю, что воспитанница владимирской адаптивной школы Елизавета Чернышева активно готовится сейчас к соревнованиям по плаванию среди участников с поражениями опорно-двигательного аппарата. Надеюсь, что мы ее там увидим.Елизавета Чернышева занимается на базе областной «Спортивно-адаптивной школы по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта. В школе работают 19 тренеров, пять спортсменов-инструкторов. Программы осваивают 204 воспитанника.- После того, когда российских паралимпийцев не допустили к участию в Паралимпиаде в Пекине, в течение 7 дней были организованы альтернативные Паралимпийские игры в Ханты-Мансийском автономном округе. Тогда наши спортсмены, несмотря на козни «западных партнёров», на деле доказали всему миру, что они – самые сильные. Эти мужественные люди привыкли стойко держать удары судьбы, добиваться невозможного. Уверен, что грядущие соревнования будут поистине захватывающими. Мы станем свидетелями новых рекордов, триумфа человеческого духа! Елизавета Чернышева – наша гордость, всем сердцем будем болеть за неё, - прокомментировал депутат Государственной Думы Игорь Игошин.