Мэрия города Владимира 1 июля из-за несоответствия воды санитарным нормам повесила у Семязино черный флаг, запрещающий купание. 15 июня горадминистрация заявляла, что водоем открыт для

Мэрия города Владимира 1 июля из-за несоответствия воды санитарным нормам повесила у Семязино черный флаг, запрещающий купание. 15 июня горадминистрация заявляла, что водоем открыт для купального сезона. «Заместитель начальника управления гражданской защиты администрации г. Владимира Анатолий Винарчик отметил, что в настоящее время из-за несоответствия состояния воды санитарно-эпидемиологическим требованиям купание в Семязино запрещено. Над пляжем вывешен