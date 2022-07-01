Жительницу Вязниковского района подозревают в присвоении телефона своего 37-летнего знакомого, взятого, чтобы вызывать такси. Об этом 1 июля сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Жительницу Вязниковского района подозревают в присвоении телефона своего 37-летнего знакомого, взятого, чтобы вызывать такси. Об этом 1 июля сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Полиция установила, что накануне потерпевший выпивал в большой компании в гостях у знакомой. Одна из находившихся там женщин попросила у мужчины телефон, чтобы вызвать такси. Такси вызвала, а вот телефон так и