После известия о смерти Юрия Шатунова стихийные мемориалы артисту стали появляться по всей стране.

После известия о смерти Юрия Шатунова стихийные мемориалы артисту стали появляться по всей стране.Увековечить память легендарного солиста "Ласкового мая" решили и в городе Тобольске. Безутешные поклонники так рано ушедшего музыканта сделали что-то вроде мемориала на Завальном кладбище, известном тем, что на нем похоронены Петр Ершов и Вильгельм Кюхельбекер.У одного из столбиков на кладбище жители Тобольска поставили портреты Юрия Шатунова в красивых рамках и фигурку ангела, а также положили перевязанные траурной лентой белые розы – получилась импровизированная могила, к которой мог прийти каждый. К сожалению, в таком виде место памяти просуществовало недолго.Когда поклонница покойного Светлана Соколова приехала на кладбище проверить мемориал, она обнаружила, что купленные ею рамки и ангела украли – импровизированную могилу буквально растащили по кускам! Увидев это, фанатка даже не смогла сдержать слез, ведь самого Шатунова едва закопали, а на его мемориале уже творится такое кощунство.Как сообщила "КП", фотографии Шатунова не тронули – они остались разбросаны рядом с увядающими розами. Поклонница видела, как к импровизированной могиле подходили двое подростков, но причастны ли они к краже, она точно не знает.Напомним, что настоящая могила солиста "Ласкового мая" находится в другом месте – она не пострадала. После кремации часть праха Юрия Шатунова на днях в Москве. Вторую часть было решено отвезти в Германию и развеять над излюбленным местом артиста – лесным озером.