На портале Активный гражданин началось голосование по выбору места для присвоения ему названия в честь Луганской Народной Республики. Ранее в столице появилась площадь Донецкой Народной Республики.

На портале "Активный гражданин" началось голосование по выбору места для присвоения ему названия в честь Луганской Народной Республики. Ранее в столице появилась площадь Донецкой Народной Республики.В новом предложено четыре варианта ответа. Площадь Луганской Народной Республики может появиться вдоль Смоленской набережной между съездом на Новый Арбат и Проточным переулком.Также предлагается территория вдоль улицы Академика Пилюгина между Ленинским проспектом и Воронцовским парком, территория вдоль Большого Ржевского переулка рядом с примыканием улицы Малая Молчановка.Активные граждане могут не выбирать ни один из этих вариантов и доверить решение вопроса специалистам.С инициативой увековечить память защитников Донбасса выступили депутаты Мосгордумы. Простые москвичи также заняли активную позицию и направили множество обращений в правительство города.22 июня в столице на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девяткинского переулка появилась площадь Донецкой Народной Республики. За этот вариант проголосовало 44,69% участников.Проект "Активный гражданин" действует с 2014 года. За восемь лет к нему присоединилось около шести миллионов человек, они приняли участие в более чем пяти тысячах голосований. Москвичи решают самые разные вопросы жизни города: благоустройство, работа поликлиник и многофункциональных центров, выбор мероприятий для праздников и фестивалей и прочее.