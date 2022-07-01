В Ленинском районе города Владимира с 1 июля отключили подачу горячей воды из-за гидравлических испытаний теплосетей. По информации «Т Плюс», воды в домах не будет в среднем 8, а максимум 14

В Ленинском районе города Владимира с 1 июля отключили подачу горячей воды из-за гидравлических испытаний теплосетей. По информации «Т Плюс», воды в домах не будет в среднем 8, а максимум 14 дней. Специалисты компании начали тестировать теплосети в районе улиц Василисина, Чапаева, В. Дубровы, Н. Дуброву, пр-кта Ленина, Завадского, Ставровской, Тихонравова, Разина и др. Гидроиспытания