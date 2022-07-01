Роспотребнадзор объявил об отмене антиковидных ограничений на территории Российской Федерации. Об этом сообщает .
В связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса ..
Роспотребнадзор объявил об отмене антиковидных ограничений на территории Российской Федерации. Об этом сообщает .
"В связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введенных ограничений, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер", – цитирует ведомство .