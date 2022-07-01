Новую школу на 1200 мест планируют построить в Суздале к 1000-летию города в 2024 году. Об этом в своем telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Авдеев. По словам врио главы региона, проект

Новую школу на 1200 мест планируют построить в Суздале к 1000-летию города в 2024 году. Об этом в своем telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Авдеев. По словам врио главы региона, проект уже готов и получил положительное заключение госэкспертизы. По проекту в Суздале построят больше, чем просто образовательное учреждение. Здание школы будет располагаться в восточной части