Выплаты увеличили до 350 тысяч рублей.

Максимальный размер выплат, которые полагаются в рамках социального контракта, увеличили.Начиная с сегодняшнего дня жители нашей области, которые намериваются заключить соцконтракты, могут получить до 350 тыс. рублей на открытие своего бизнеса. Кроме того, на развитие подсобного хозяйства теперь будут выделять до 200 тыс.Что же представляет из себя социальный контракт? Это договор между семьёй, которая оказалась в непростом финансовом положении, и органами социальной защиты. Помощь можно получить в самых разных начинаниях. Например, для переобучения, чтобы потом найти работу. Также, благодаря соцконтракту, есть возможность открыть своё дело.- В нашей области социальный контракт пользуется популярностью. Уже заключено 826 договоров. Число желающих получить помощь, увеличивается. На поддержку жителей региона государство уже выделило более 100 миллионов рублей. В основном идут запросы на поиск работы, обратились 232 человека и открытие своего дела - 306 человек, - прокомментировал в соцсети депутат Государственной Думы Игорь Игошин.