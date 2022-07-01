Владимир получит 11,3 млн рублей, Ковров – 7,2 млн и Камешковский район – 5,8 млн.

Правительство страны выделило Владимирской области 45 млн рублей на содержание беженцев из Украины. Постановление о распределении средств Белым домом.Средства разделят между 12 городами и районами. Владимир получит 11,3 млн рублей, Ковров – 7,2 млн и Камешковский район – 5,8 млн.Большая часть денег уходит на оплату питания, проживания и предметов первой необходимости.На начало июня в пунктах временного размещения на территории 33-го региона находились 1320 человек, приехавших из ЛДНР и Украины. Еще 1110 остановились у родственников и близких.Все переселенцы получают единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей. Детей устроили в детский сад. Летом школьники из Донбасса смогут отдохнуть в загородных лагерях.