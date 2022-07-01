Магазин одежды «Бершка» заплатил штраф 20 тысяч рублей за обсчет покупателя. Владимирцу продали брюки на 100 рублей дороже их фактической цены. По информации Управления Роспотребнадзора по

Магазин одежды «Бершка» заплатил штраф 20 тысяч рублей за обсчет покупателя. Владимирцу продали брюки на 100 рублей дороже их фактической цены. По информации Управления Роспотребнадзора по Владимирской области, после поступления обращения обманутого жителя Владимира, ведомство организовало контрольную закупку. Специалистам удалось выяснить, что брюки действительно стоят 1499 рублей, тогда как владимирцу их продали за 1599 рублей.