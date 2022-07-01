Уголовное дело рассмотрит Октябрьский районный суд.

Во Владимирской области осудят восемь «чёрных риэлторов». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.Фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве. С 2016 по 2018 годы обманным путём они завладели правом собственности на жилые помещения и деньги, полученные владимирцами от продажи квартир.Они втирались в доверие к владельцам жилья, убеждали продать или разменять квадратные метры под предлогом погашения долгов за ЖКУ или улучшения условий. Получав документы, подельники оформляли квартиры на себя и своих близких, либо продавали третьим лицам. Вырученные средства присваивались.«Объектом преступлений являлись граждане, злоупотребляющие спиртными напитками, а также пенсионеры. С целью исключения возможности общения потерпевших с соседями или родственниками на период совершения сделок собственники вывозились на съёмные квартиры и дачные участки членов банды», - уточнили в надзорном ведомстве.Всего выявлено 17 эпизодов. Уголовное дело рассмотрит Октябрьский районный суд.