Пожар в здании Территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области случился утром 1 июля во Владимире. Спасатели эвакуировали из горящего здания 40 человек.

Пожар в здании Территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области случился утром 1 июля во Владимире. Спасатели эвакуировали из горящего здания 40 человек. По информации пресс-службы МЧС России по Владимирской области, вызов в спасательную службу поступил в 8:28. Приехавшие пожарные не дали пламени распространиться дальше и эвакуировали из здания 40 человек. В результате происшествия никто