С десяти часов вечера 1 июля до 6 часов утра 3 июля движение всех видов транспорта будет ограничено по улице Девической во Владимире. Проехать будет нельзя на участке от улицы Княгининской до

С десяти часов вечера 1 июля до 6 часов утра 3 июля движение всех видов транспорта будет ограничено по улице Девической во Владимире. Проехать будет нельзя на участке от улицы Княгининской до улицы 2-ой Никольской. Объезд будет осуществляться по улице Ильича и Никитской. Об этом сообщают городские власти. Ограничение движения вводится из-за проведение фестиваля науки.