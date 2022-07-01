Из-за него рецидивист едва не расстрелял своих соседей.

Во Владимире сотрудник лицензионно-разрешительной службы Росгвардии обвиняется в халатности. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.По версии следствия, 3 июля 2017 года инспектор без проведения надлежащей проверки выдал разрешение на хранение и ношение охотничьего огнестрельного оружия лицу, имевшему судимость за разбойное нападение. Получив лицензию, мужчина купил ствол и 4 июля в Лакинске напал на сожительницу и соседей. Он произвёл 38 выстрелов в дверь квартиры последних. Потенциальные жертвы успели укрыться на балконе квартиры и избежали ранений в результате стрельбы.Дело рассмотрит судья А.С. Балашов. Заседание назначено на 12 июля.