Об этом сообщает Октябрьский районный суд Владимира.

Во Владимире суд подтвердил приговор Оксане Власенко по делу о взятках. Об этом сообщает Октябрьский районный суд Владимира.В феврале этого года Власенко О. С. была признана виновной в получении взяток. Виновная получила 13 миллионов рублей за заключение контрактов с юридическими лицами.Незаконное денежное вознаграждение Власенко получила от гендиректора строительной фирмы за право на строительство ФОЦ в Киржаче и ремонт хирургического отделения в Вязниковской больнице. Другая строительная фирма дала взятку за строительство школы в Камешково.Суд приговорил бывшего замдиректора к четырем годам лишения свободы, с выплатой штрафа в размере 10 миллионов рублей. Кроме этого, Власенко запрещено занимать должность в органах госвласти семь лет.Осужденная признала вину и активно способствовала расследованию преступления. 30 июня 2022 года суд оставил приговор без изменений.