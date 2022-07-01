Прощание с ним состоялось 1 июля в Храме Архангела Михаила.

Во Владимире 29 июня в возрасте 48 лет скончался Сергей Ушаков, кандидат юридических наук, декан факультета права Владимирского филиала РАНХиГС.Как сообщила пресс-служба ВУЗа, в 2000 году Сергей Николаевич окончил Санкт-Петербургский университет МВД по специальности «Юриспруденция». В 2011 получил диплом Владимирский юридический институт ФСИН по специальности «Управление персоналом». Во Владимирском филиале академии он трудился с октября 2013 года. Стаж научной и педагогической работы преподавателя - более 22 лет.«Его всегда отличали мудрость, профессионализм, интеллигентность и глубокая человечность», - вспоминают коллеги.Редакция «33Live.Ru» выражает соболезнования родным и близким усопшего.Прощание с ним состоялось 1 июля в Храме Архангела Михаила.