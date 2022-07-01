Банкнота посвящена Москве и ЦФО. На лицевой будет стороне изображена Спасская башня Московского Кремля с курантами, а на обороте - Ржевский мемориал советскому солдату.

Во Владимирской области появятся 100-рублевые купюры в новом дизайне. Об этом сообщили во владимирском отделении Банка России.Банкнота посвящена Москве и ЦФО. На лицевой будет стороне изображена Спасская башня Московского Кремля с курантами, а на обороте - Ржевский мемориал советскому солдату.Цвет дензнака - оливково-оранжевый. На билете Банка России будет нанесён QR-код, ведущий на страницу с информаций о признаках подлинности.Старые купюры останутся в обращении до своего физического износа.